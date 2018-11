„Es wird laut, dreckig und abgespaced“

Dem Rock-Trio „Kadavar“ eilt der Ruf voraus, eine elektrisierende Live-Band zu sein. Die Band aus Berlin gastiert am heutigen Samstag um 20 Uhr nun erstmals in Schweinfurt im Stattbahnhof. Die FN hatten Gelegenheit, sich im Vorfeld mit Schlagzeuger Christoph „Tiger“ Bartelt zu unterhalten.

Stoner-Rock, Retro-Rock, Psychadelic-Rock: Damit wird Eure Musik beschrieben. Nerven Euch solche Kategorisierungen? Wie würdet Ihr selbst Eure Musik beschreiben?

Tiger: Es ist von allem ein bisschen - jeder hört wahrscheinlich den 60/70er Einschlag raus. Ich könnte Dir jetzt noch ein paar Schlagworte nennen, aber ehrlich gesagt, finde ich es ziemlich mühsam, sich selbst zu beschreiben. Musik machen heißt auch, aufhören, ständig nur zu analysieren, zu kategorisieren oder überhaupt daran zu denken, was man gerade macht. Die Musik soll auf einer anderen Ebene ansprechen. Es ist eher ein Gefühl als ein Wort. Und das muss man erfahren, das kann man nicht in einer Zeitschrift lesen.

Die Hochzeit der Power-Trios war Ende der 60er und in den 70er Jahren. Damals füllte, Cream, Mountain und Co große Hallen. Sehnt man sich angesichts der heutigen Schwierigkeiten im Musikgeschäft in diese Zeit zurück? Seht Ihr Euch auch in der Tradition dieser Bands?

Tiger: Würde ich schon sagen, dass wir das ein stückweit im unsere Generation reintragen wollen. Dabei finde ich es gar nicht schlimm, dass HipHop jetzt größer ist und nicht mehr jeder 14-jährige ein Rockfan wird. Es hat dadurch ein bisschen mehr Szene-Touch als früher. Dafür können wir uns den ganzen Stress sparen und ich muss kein hochfahrbare Drumriser haben, der sich beim Schlagzeugsolo dreht oder so ein Scheiß. Guck dir „Black Sabbath“ an, die kommen auch heute noch ohne das aus. Und sind immer noch geil. Aber wer weiß schon, was passiert, wenn die alte Generation gestorben ist. Wenn jetzt „Greta Van Fleet“ das neue Ding ist, dann ist es vielleicht auch besser, wenn es irgendwann ausstirbt. So einen Müll habe ich schon lange nicht mehr gesehen.

Ihr seid nahezu das ganze Jahr auf Tour. Wie schafft Ihr es ,Euch nicht auf die Nerven zu gehen?

Tiger: So wie das in jeder anderen engen sozialen Gruppe, einer Familie oder so, auch funktioniert. Es ist wichtig, dass man respektvoll miteinander umgeht und gemeinschaftlich denkt. Ärger oder mal genervt sein gehört dazu. Solange man probiert, es besser zu machen, ist alles im grünen Bereich. Ich bin froh, mit den anderen in einer Band zu sein anstatt mit irgendwem anders. Die haben alle ihre Macken, aber sind top Typen. Wenn ich mir angucke, was andere Bands für Probleme haben, kann ich jeden Abend mit einem Grinsen einschlafen.

Mittlerweile gebt Ihr Konzerte rund um den Globus, wie unterscheiden sich die Fans und gibt es ein besonderes Erlebnis?

Tiger: Diese Frage kommt häufig auf. Ich verstehe nicht, wieso es wichtig ist, das zu analysieren. Ich finde es sehr viel schöner, zu erkennen, dass es überall Gemeinsamkeiten gibt. Dass eigentlich überall auf der Welt die Musik Leute etwas näher zusammenbringen kann, die vielleicht sonst keine Gemeinsamkeiten aneinander erkennen. Alle Menschen wollen mal den Alltag vergessen und den Moment genießen. Dafür machen wir doch Musik. Es ist natürlich ein besonderes Gefühl, dass auch außerhalb Europas Leute zu unseren Shows kommen. Ich hätte nie gedacht, dass es mal soweit kommen könnte. Es ist schon ein enormes Gefühl, wenn wenn man zum Beispiel in Mexiko auf die Bühne geht und dann stehen da 2000 Leute vor Dir und die sind alle wegen dir gekommen. Ab und zu hat man da so einen Reality Check.

Bleibt Ihr ein Trio oder könnt ihr Euch auch vorstellen, noch ein oder zwei Mitglieder aufzunehmen?

Tiger: Ich glaube, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Aber mal zwischendurch was besonderes machen, das wird vielleicht in Zukunft öfter vorkommen. Wir proben gerade für eine besondere Show, die erstmalig und vorerst einzig in Berlin aufgeführt werden wird. Da spielen wir eine besondere Songauswahl mit Gastmusikern, teilweise umarrangiert. Das Projekt heißt „Kadavar and the cosmic Riders of the Black Sun“ und besteht aus zweiter E-Gitarre, Orgel, Synthesizer, Akustikgitarre and guest vocals.

Wart Ihr schon mal in Schweinfurt und was dürfen die Fans im Stattbahnhof erwarten?

Tiger: Es ist unsere Premiere in Schweinfurt und es wird laut, dreckig und abgespaced. Wir freuen uns.

