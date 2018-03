Faszination und Freude

Anzeige

Eines der mit größter Spannung erwarteten Events der elektronischen Musik fand in Frankfurt statt. World Club Dome Zero Gravity startete vom Flughafen Frankfurt und schrieb als erster Club der Welt in der Schwerelosigkeit Musikgeschichte. Es war die offizielle Pre-Party zum BigCityBeats World Club Dome „The Hollywood Edition“ in Frankfurt (1./2./3. Juni 2018).

Gemeinsam mit der ESA, Fraport AG und der Stadt Frankfurt hat BigCityBeats gezeigt, was möglich ist, wenn sich die Faszination der Wissenschaft und die Freude und der Spaß der Unterhaltung begegnen.

Ein ZeroG Airbus (der normalerweise den wissenschaftlichen Teams und der Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) zum Training vorbehalten ist) wurde zum World Club Dome Zero Gravity in einen Club umgestaltet. Die internationalen DJs Steve Aoki und W&W feierten während des 90-minütigen Fluges zusammen mit mehr als 50 Auserwählten, darunter Gewinner aus vielen Ländern der Welt wie Australien, Brasilien, Korea, Indien, Deutschland mit der Power der Musik in der Schwerelosigkeit. Wer ein Ticket für den Flug gewinnen wollte, hatte nur die Chance sich per Video zu bewerben. Das Interesse an den heiß begehrten Tickets war gigantisch: Über 30 000 Clips wurden eingeschickt.