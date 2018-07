Faszinierende Weltmusik-Symbiose ergab magischen Abend

Anzeige

Den Übergang zur Weltmusik gestaltete das Orchester mit dem zeitgenössischen türkischen Komponisten Fazil Say. Bei ihm verschmolzen Melodien seiner Heimat mit Jazz –rhythmisch durch permanenten Takt- und Stilwechsel für Musiker und Zuhörer nicht ganz einfach. Störend war hier nur das Kreischen der Kiliani-Festgäste, die sich auf dem Volksfest auf der anderen Seite des Mains vergnügten.

Für Vergnügen sorgten danach die drei Musiker des „Secret Trio“, die eine fein akzentuierte Weltmusik aus Klängen mit türkischen, makedonischen und armenischen Wurzeln vereinten.

Ob temperamentvoll oder elegisch-melancholisch: Die drei zogen mit der Kurzlaute Oud, der orientalischen Zither Kanun und der Klarinette viele Register ihrer Musiksprache.

Passend dazu die Orchesteruntermalung, die eigens für diesen Abend arrangiert wurde. Und der Funke sprang sofort auf die Zuschauer über, die in den Bann einer sehr ausdrucksstarken Musiksprache gezogen wurden. Überwältigt von so viel Begeisterung auf den Rängen, ließ sich das Trio sogar zu einer nicht geplanten Zugabe hinreißen.

Das weitere Programm

Noch bis zum 5. August dauert der Hafensommer. Zu den Künstlern auf der schwimmenden Bühne zählen unter anderem am heutigen Montag Olli Schulz, am Freitag, 27. Juli, Flavia Coehlo und Natalia Doco, am Samstag, 28. Juli, Lokalmatador Andreas Kümmert, am Mittwoch, 1. August, Asaf Avidan, und am Freitag, 3. August, Jazz-Tromperter Till Brönner. Mit dem musikalischen Mix aus Elektronik und Blech der Band „Meute“ endet am 5. August das Festival. dib

