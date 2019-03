Fischer singt Leonard Cohen

Der vielseitig talentierte Schauspieler und Sänger Denis Fischer interpretiert Lieder von Leonard Cohen. Am 23. März um 19 Uhr, im Foyer der Firma WIKA Alexander Wiegand in Klingenberg-Trennfurt, wird er zu hören sein. Ab 7. Juni schlüpft Fischer dann in die Rolle des Dr.Frank-N-Furter im Musical „Rocky Horror Show“ auf der Clingenburg.

Vor etwas über zwei Jahren starb der kanadische Musiker Leonard Cohen, dessen Lieder von Liebe und Hass, Sehnsucht und Erfüllung handeln. Jetzt interpretiert der Sänger und Schauspieler Denis Fischer, der in der Saison 2019 als Dr. Frank-N-Furter in der Rocky Horror Show auf der Clingenburg zu sehen sein wird, die Lieder Cohens in Klingenberg. Am Klavier begleitet wird er von Carsten Sauer und Ralph Stahn, Kontrabass.

Die subtilen Arrangements und Carsten Sauers kraftvoll-pointierte Klavierbegleitung geben Fischers Stimme und der poetischen Sprache der Texte viel Raum. Bei Fischer entsteht, ergänzt um eine Handvoll eigener, von Cohen inspirierter Songs, eine hoch emotionale und fein ausbalancierte Show, die mutig ganz auf die Magie der kleinen Gesten setzt. Dabei zelebriert er „Hallelujah“ als zart gebrochene Hymne oder „I’m your man“ als grandios charmanten Flirt mit dem Publikum.

Denis Fischer feiert die Melancholie als Lebens-Elixier und zieht dabei mit beiläufiger Eleganz und atemberaubender Souveränität ganz tief den Hut vorm großen Cohen. Mit großem Gespür für Theatralik und Interpretation haucht er den legendären Songs aufregend frisches Leben ein und zeigt dabei ein Portrait des Künstlers als junger Mann – bitter, sarkastisch, aber auch sexy, gesegnet mit einer „golden voice“ und dem süffigen Humor heiterer Verzweiflung.

Er ist cool und zerbrechlich, wild und elegant. Pop und Chanson mit der idealen Mischung aus Drama und Augenzwinkern.

Kartenvorverkauf ist in der Tourist-Information in Klingenberg am Main, Telefon 09372/3040, oder 921259, Telefax 09372 12354, E-Mail: info@clingenburg-festspiele.de, sowie an der Abendkasse.

