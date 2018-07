FN verlosen Freikarten

Anzeige

Beim Open Air Sommer treten „LaBrassBanda“ am Donnerstag, 12. Juli, und Johannes Oerding am Freitag, 13. Juli, auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Kitzingen auf. Idyllisch am Main gelegen, können sich die Besucher schon jetzt auf Open Airs mit besonderem Ambiente freuen.

„LaBrassBanda“ sind einfach, selten passte dieses bayerische Adjektiv besser, vogelwuid. Aber 2017 war selbst für die notorisch vogelwuiden Volksmusik-Berserker ein Ausnahmejahr. Stefan Dettl und Kollegen nahmen den Titel ihrer CD „Around The World“ zum Anlass, um – wortwörtlich – um die Welt zu touren. Angefangen in Vietnam, Hongkong und Tokio über Australien, Neuseeland und Amerika bis nach Brasilien, Portugal und Marokko.

Dass ihre energiegeladene, mit Versatzstücken aus Ska, Reggae und Punk getunete Spielart bayerischer Blasmusik auf der ganzen Welt funktioniert, haben sie immer wieder unter Beweis gestellt.