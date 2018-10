FN verlosen Karten

John Lees’ Barclay James Harvest zelebrieren dieses Jahr ein fantastisches Jubiläum: 1968 erschien die allererste „Barclay James Harvest“-Platte mit dem Titel „Early Morning“.

Dieses Jubiläum möchten Original-Gitarrist John Lees und Band auf der Herbsttour 2018 mit ihren Fans feiern und besingen. So auch am Montag, 5. November, in der Würzburger Posthalle. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Es werden Konzertabende mit „Barclay James Harvest“-Klassikern wie „Mockingbird, „Hymn“, „Child of universe“ und „Poor man’s moody blues“. Es sollen aber auch einige neue Songs des geplanten Albums auf der Songlist dieser Tour stehen. John Lees und Stuart „Woolly“ Wolstenholme waren Gründungsmitglieder von „Barclay James Harvest“, der melodischen Rockband mit klassischen Einflüssen, die in den späten Sechzigern in Oldham gegründet wurde. Ihre Beziehung hielt für neun Studioalben und zwei Live-Doppelplatten. Die musikalische Zusammenarbeit umfasste Klassiker wie „Mocking Bird“, „Galadriel“, „Child Of The Universe“, „Poor Man’s Moody Blues“ und „Hymn“.

John blieb bei Barclay James Harvest, als „Woolly“ 1979 ausstieg, und es sollte fast 20 Jahre dauern, bis die beiden Gitarren- und Keyboard-Legenden wieder zusammen arbeiten würden. Zurzeit arbeitet die Band fleißig an einem neuen Studioalbum, welches ihm Rahmen der Herbsttour 2018 vorgestellt werden soll.

Die FN verlosen drei Mal jeweils zwei Karten für das Konzert in Würzburg. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an die Adresse gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „BJH“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 1. November. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

