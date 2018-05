FN-Video zum Keep it True-Festival

Anzeige

Internationale Szenegrößen wie Heavyload, Demon, Flotsam and Jetsam, Raven, Hittman, Siren oder Grim Reaper waren beim 21. Keep it True-Festival am vergangenen Wochenende in Königshofen am Start (wir berichteten). Fans aus der ganzen Welt versammelten sich dabei wieder und feierten gemeinsam drei Tage lang. Das FN-Videoteam hat das Festival begleitet, das Treiben in und um die Tauber-Franken-Halle mit der Kamera eingefangen und sich mit Fans als auch Veranstaltern unterhalten.

Info: Den Film zum Keep it True-Festival gibt es auf dem YouTube-Kanal der Fränkischen Nachrichten und im fnweb. Bild: Hönninger