Frech, intelligent und mit viel Humor

Anzeige

Maybebop, das sind vier Querdenker aus Hamburg, Berlin und Hannover, die das Genre des A-capella-Pops in eine neue Dimension geführt haben. Mit ihren Stimmen zaubern die vier A-capella-Artisten den Sound eines ganzen Orchesters auf die Bühne. Aber bei Maybebop ist alles mundgemacht.

Und damit haben sich Jan Bürger, Lukas Teske, Oliver Gies und Sebastian Schröder in ihren mittlerweile 15 Jahren gemeinsamen Schaffens an die Spitze der deutschsprachigen Musik- und Theaterszene gesungen. Am Mittwoch, 2. Mai, kommen Maybebop in die Würzburger Posthalle. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Frech, hochmusikalisch, intelligent und mit viel Humor zelebrieren Maybebop ihr neues Tourneeprogramm „sistemfeler“. Im Mittelpunkt stehen facettenreiche Eigenkompositionen mit bisweilen absurden Botschaften – angesiedelt zwischen Wahn und Witz.