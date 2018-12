Freikarten für „Frontm3n“ am 4. Januar

Die Fränkischen Nachrichten verlosen drei Mal jeweils zwei Karten für das Konzert von „frontm3n“ am Freitag, 4. Januar, um 20 uhr in der Würzburger Jiohanniskirche. „Frontm3n“ sind Peter Howarth, Pete Lincoln und Mick Wilson, Sänger von „The Hollies“, „The Sweet“ und „10cc“. Sie werden beim Konzert Songs ihrer CD „All for one“ sowie die großen Hits ihrer Stammformationen in besonderen akustischen Versionen, nur mit Gitarrenbegleitung, präsentieren. Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine e-mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „frontm3n“ eintragen. In der Mail Namen und Adresse nicht vergessen. Einsendeschluss ist 26. Dezember. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert. Bild: Harald Fingerhut

