Frühzeitige Anreise empfehlenswert

Die Mercedes-Benz Arena befindet sich im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt, in unmittelbarer Nähe zur Hanns-Martin-Schleyer-Halle und dem Cannstatter Wasen, zusammen auch NeckarPark genannt. Das Konzertticket berechtigt zur An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im gesamten VVSNetz (Öffentlicher Personen-Nahverkehr in der Region Stuttgart). Die Veranstalter empfehlen daher, die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und die Nutzung der Park+Ride Angebote. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Mercedes-Benz Arena bequem und problemlos zu erreichen. Die Haltestelle NeckarPark (Stadion) wird mit der Sonderlinie U11 angefahren. Der Bahnhof Bad Cannstatt (eine S-Bahn-Haltestelle vom Hauptbahnhof) sowie die U-Bahn-Haltestellen Wilhelmsplatz und Mercedesstraße liegen in unmittelbarer Nähe zum Stadion. Ab hier zirka 15 Minuten zu Fuß oder mit der Bus Linie 56 bis zur Haltestelle NeckarPark (Stadion).

Bei der Anreise mit dem Auto sollte man ausreichend Zeit einplanen. Als Eingabe in die Navigation sollte erfolgen: Mercedes-Benz Arena, Mercedesstraße 87, 70372 Stuttgart Das Verkehrsleitsystem NeckarPark leitet die Autofahrer von den Autobahnen, auch von der A 81 über die B10 oder B14 direkt zur Mercedes-Benz Arena.

Auf dem Gelände ist nur teilweise Kartenzahlung möglich. Die Besucher sollten ausreichend Bargeld mitbringen. Am Fancenter des VfB Stuttgart (Mercedesstraße 73a) befindet sich ein EC-Automat.

