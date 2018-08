Für Idole mächtig Staub aufgewirbelt

Anzeige

„Die Broilers“, die Punkband aus Düsseldorf, sowie die Post-Hardcore-Band „Hot Water Music“ aus Florida hatten zuvor dem Publikum eingeheizt und zusammen mit „Käptn Peng & die Tentakel von Delphi“ (deutsche Alternative-Hip-Hop-Band) für einen gelungenen Schlusstag beim Festival gesorgt.

Das Buchen der Bands liegt übrigens in den Händen des Chefs: Volker Hirsch zeichnet persönlich verantwortlich für das Netzwerken in der Branche, die Bandauswahl, Vertragsverhandlungen und die Zusammenstellung des Programms. Die Konkurrenz wird immer größer, was gleichzeitig den Druck auf das Taubertal-Festival erhöht. Die Rothenburger Veranstaltung ist vergleichsweise lange dabei und deshalb in der Szene etabliert, muss aber dennoch jedes Jahr auf’s Neue um angesagte Gruppen buhlen. Mit einem unumgänglichen Fakt muss man dabei zurechtkommen: Das Festival-Gelände ist begrenzt durch die Tauber und den Hang – auch wenn sich auf der anderen Tauber-Seite „Unter den Linden“ inzwischen zusätzlich eine stattliche Fangemeinde findet, die zwar die Bühne nicht sehen, aber alles gut mithören kann.

Die Veranstalter wollen trotz aller Zwänge bei ihrem bewährten Konzept bleiben und kein Mega-Festival aus dem Boden stampfen. Rothenburg ist in der Branche bekannt für die Nähe zu den Künstlern, eine überschaubare Größe und vor allem für seine Einbettung in die Natur.

Wer nach den Auftritten auf dem Hauptgelände dann immer noch nicht genug hatte, für den gab es im „Steinbruch“, der so genannten dritten Partylocation noch einmal etwas auf die Ohren. Hier wird seit einigen Jahren zur „After-Show“ eingeladen, um die Feierwütigen bis zur Dämmerung zu unterhalten. Dies bietet für die Campingplätze die Möglichkeit, dort einigermaßen für Ruhe zu sorgen, damit die einen schlafen können, während andere Non-Stop-Party haben.

Wer sich auf dem Taubertal-Festival vom Mainstream abkoppeln und etwas Neues, häufig noch Unentdecktes hören möchte, ist übrigens gut beraten, den Bands des „Emergenza-Contests“ zu lauschen.

Spaß haben, Freunde treffen, ausgelassen Feiern und dazu Live-Musik vom Feinsten, das war für die Fans das Motto am Wochenende. Ganz besonders gefragt auf dem Campingplatz waren in diesem Jahr Aufbauten, die Balkonen ähnelten, damit zum einen der eigene Campbereich hervorsticht, zum anderen aber auch, um den Platz an der Sonne noch besser genießen zu können.

Florian Zoll, Pressesprecher des Veranstalters „Karo“, sprach gegenüber unserer Zeitung nur von kleineren Änderungen beim Festival insgesamt gegenüber den Vorjahren. Der Campingplatz Berg sei nun tatsächlich in Reutsachsen angekommen, weil einzelne Landwirte ihre Flächen nicht mehr hergeben würden, und so zwischendrin Lücken bleiben mussten.

Auch nach hinten, das heißt auf der Reutsächser Höhe in Richtung Detwang kam ein großes Campareal dazu, um leer gebliebene Ackerflächen zu kompensieren.

Und ja, die Trockenheit war in diesem Jahr ein echtes Problem. Florian Zoll dazu: „Bereits Tage davor haben wir das Gelände bewässert, um den Staub in den Griff zu kriegen – und auch das Thema Brandgefahr mit den offenen Grillstellen bereitete uns Bauchschmerzen.“ Glücklicherweise hätten sich alle Camper an die Sicherheitsvorschriften gehalten und nur geeignete Grillgefäße und zugelassene Grillutensilien benutzt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.08.2018