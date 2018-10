Fulminante Darbietung

Mit seinem gut zweistündigen Programm „Sei ein Faber im Wind“ begeisterte der Schweizer Singer-Songwriter Faber in der Würzburger Posthalle seine Fans.

Faber tourt bereits seit September mit seiner „Goran Ko? y Vocalist Orkestar Band“ durch teils ausverkaufte Hallen in ganz Deutschland.

Im Vorprogramm sorgte „Mariachi de Jesus Guatemala“, eine, nach eigenen Aussagen aus dem „Spanisch sprechenden Teil der Schweiz“ stammende Band für Erheiterung. Mit Sombreros auf den Köpfen und Songs wie „Guantanamera“ oder „La Cucaracha“ verbreiteten die jungen Schweizer südamerikanisches Flair in der mit etwa 1400 Menschen gut gefüllten Posthalle.

Nach einer halbstündigen Umbauphase betrat dann Faber die Bühne. Faber, der mit bürgerlichem Namen Julian Pollina heißt, ist der Sohn des italienischen Liedermachers Pippo Pollina. Er kommt hierdurch bereits sehr früh mit der Musik in Kontakt.

Während er anfänglich in Restaurants und auf Hochzeiten auftritt, gilt er seit seinem, durch Crowdfunding finanzierten Debüt „Alles Gute“ als größte Hoffnung im Schweizer Musikgeschäft.

„Alles Gute“ erscheint 2015 als EP und erreicht im gesamten deutschsprachigen Raum respektable Platzierungen in den MP3-Verkaufscharts und begeisterte Rezensionen. Nach zwei EPs bringt Faber im Juli 2017 sein Debütalbum „Sei ein Faber im Wind“ heraus.

Würde man die Augen schließen und diesem Künstler lauschen, würde man bei weitem nicht vermuten, dass dieser erst gerade einmal 25 Jahre alt ist.

Seine kratzig-whiskeyraue Stimme klingt wie die eines verlebten Mittfünfzigers. Und Faber begeistert mit seinen bildhaften, tiefgründigen Texten.

Mal geht es ruhig zu an diesem Abend, dass man meinen könnte, man säße in einer Nachtbar, und im nächsten Moment brüllt sich Faber die Seele aus dem Leib und reißt die Fans mit.

Textsicher sind jene bei allen Liedern. Jedoch tickt die Menge bei Songs wie „Es wird ganz groß“, „Die Tram ist leer“ oder „Tausenfrankenlang“ völlig aus. Mitgerissen von der fulminanten Darbietung der Musiker steht an diesem Abend in der Posthalle niemand mehr still.

Es ist diese gelungene, aus Indie, Folk und auch ein gutes Stück an Balkanfolklore erinnernde Mischung, die es einem nicht leicht macht, Faber in eine bestimmte Schublade zu stecken.

Manche Textpassagen mögen den ein oder anderen Zuhörer auch verstören. Man mag Songwriter Faber oder eben nicht. Auf seine Musik einlassen sollte man sich auf jeden Fall einmal.

Über diesen Abend in der Posthalle bleibt am Ende zu sagen, dass Faber seine Fans nach zwei Stunden voller mitreißender Songs und mit einer tollen Bühnenpräsenz absolut begeistert und zufrieden zurückgelassen hat.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018