Ganz nah am Original

„The Australian Pink Floyd Show“ gastiert am Freitag, 8. März, um 20 Uhr in der Würzburger s.Oliver Arena, Die weltweit erfolgreichste Pink Floyd Tribute-Band kommt 2019 mit neuem Programm unter dem Motto „All That You Love“ nach Deutschland zurück.

Mit ihren von Tour zu Tour programmatisch wechselnden Shows gelingt es ihnen stets, den Klang und die Atmosphäre eines Pink Floyd-Konzertes wiederzugeben. In Kombination mit einer aufwändigen Licht- und Lasershow und passenden Animationen, die die Musik visuell untermalen.

