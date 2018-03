Geplatzte Kufenträume

Anzeige

Mit Eislaufen bringt man süße Prinzessinnen in Verbindung, adrette, formschöne junge Damen in luftigen Outfits, die auf Kufen dauerlächelnd elegante Kreise ziehen und zu eingängigen Melodien gewagte Sprünge vollführen. Revuen wie „Hollywood on Ice“ evozieren bonbonbunte Disneyweltbilder, die nur manchmal leicht gestört werden. Jüngst beispielsweise bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, als die Französin Gabriella Papadakis mit einem Busenblitzer unbeabsichtigt für Aufregung sorgte – ein kleiner, medial wirksamer Fauxpas, der oft mehr zählt als die Punkte der Preisrichter.

Schlecht geplant

In diese Glitzerwelt passte Tonya Maxine Harding, geborene Price, so gar nicht hinein, als erster Amerikanerin zeigte sie innerhalb eines Wettbewerbs gleich zwei Dreifach-Axel – eine der anspruchsvollsten Figuren im Eiskunstlauf. Sportgeschichte. Im Gedächtnis wird sie aber für alle Zeiten für ihr schlecht geplantes, stümperhaft durchgeführtes Attentat auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan bleiben. Mit einer Eisenstange wurde ihre Erzrivalin am Knie verletzt, eine lange Trainingspause war die Folge. Tonya gewann 1994 zum zweiten Mal die US-Meisterschaften. Aber nach einer Untersuchung wurde ihr der Titel wieder aberkannt, sie selbst lebenslang gesperrt… Ein Stoff, aus dem Kinofilme sind. Verwunderlich, dass die saftige, skandalträchtige Geschichte so lange nicht adaptiert wurde. Craig Gillespie hat sie nun aufgegriffen, als Macher der Serie „Taras Welten“ mit Toni Collette kennt man den Australier, mit seiner Independent-Produktion „Lars und die Frauen“ – der Story um einen jungen Mann, der sein Herz an eine Sexpuppe verloren hat – bewies er 2007 seinen Sinn für schrägen, schwarzen Humor. Und der ist nun auch bei seiner so vergnüglichen wie vertrackten Mockumentary „I, Tonya“ Trumpf. Aus verschiedenen Perspektiven rollt er, nach Steven Rogers’ Skript, den bizarren Fall wieder auf.

Zunächst weiß man als Zuschauer gar nicht, ob man es hier mit einer Dokumentation oder einem Spielfilm zu tun hat. Dabei muss man nur, freilich mit nötiger Vorsicht, der Titeleinfügung vertrauen: „Der Film basiert auf ironiefreien, sich wild widersprechenden und total wahren Interviews.“