Gitarrentrio zelebriert Weltmusik

„Tri Continental“ – das legendäre Gitarrentrio aus Kanada ist endlich wieder auf Europa-Tournee. „Tri Continental“ verbinden kongenial nordamerikanische Songwriter-Tradition, keltisch inspirierten Folk, Blues und Worldmusic aus Madagaskar.

Die drei Gitarristen, Songwriter und Sänger wurden für ihre musikalische Leistung bereits mit dem renommierten Juno-Award ausgezeichnet. Während Madagascar Slim ein Grenzgänger zwischen der Musik seiner Heimat und modernem Blues ist, steht Bill Bourne eher in der Tradition nordamerikanischer Songwriter mit keltisch inspiriertem Folk und Lester Quitzau für eine sehr offene Auffassung von Blues.

Zwischen 1998 und 2007 erarbeitete sich das Trio weltweit einen grandiosen Ruf als überragende Gitarrenformation. Die drei Musiker waren auch schon vor ihrem Zusammenschluss als Solisten äußerst erfolgreich und konnten auf großartige Karrieren verweisen.

Das, was sie als Trio so außergewöhnlich macht, ist das Zusammenfließen all der Kenntnisse und Fähigkeiten jedes einzelnen. Nach den aufregenden und auch kräftezehrenden Jahren der Trio-Erfolge hatten sie allerdings verabredet, eine ausgedehnte Pause vom gemeinsamen Musikmachen einzulegen, um wieder als Solisten neue Wege einzuschlagen. Nun gastieren sie am 27. August um 20.30 Uhr im Musiktheater Rex in Bensheim. Karten gibt es in den Kundenforen der FN.

