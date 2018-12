Gratis zu „Musical Moments“

Die Fränkischen Nachrichten verlosen fünf Mal jeweils zwei Tickets für „Musical Moments“ am Freitag, 4. Januar, um 20 Uhr im Kursaal Bad Mergentheim. Espen Nowackis „Musical Moments“ ist ein Bühnenprogramm im Galaformat, so der Veranstalter. Mit Charme und hinreißendem Witz verbinden sich leidenschaftliche Balladen, Solo- und Duett-Darbietungen, Ensembleszenen, Rock, Ballett und Comedy mit viel Esprit. Es sind Highlights aus über 20 Musicals zu hören.

Anspruchsvolle Titel aus den Weltmusicals wie Evita, Cats, Elisabeth, Superhits von ABBA, Rockstimmung bei den legendären Blues Broterhs, schaurige Atmosphäre mit dem Phantom der Oper und dem Tanz der Vampire – und ein grandioses We will rock you fehlt natürlich auch nicht.

Ein Augenschmeichler sind die opulenten und kreativen Kostüme, ein Ohrenschmaus die facettenreichen Titel, Gänsehaut die Atmosphäre auf der Bühne: mal zutiefst romantisch, dann wieder schaurig-düster, erotisch-frivol und sogleich wieder unglaublich komisch und schräg.

Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine e-mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „musical moments“ eintragen. In der Mail Namen und Adresse nicht vergessen. Einsendeschluss ist 26. Dezember. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

