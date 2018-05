Große Emotionen und ehrliche Texte

Anzeige

Support ist Philipp Leon. Ein Gesang voller Emotionen, Gefühle, getragen von einer kraftvollen Klangfarbe; so machte Philipp Leon Altmeyer im Jahr 2014 das erste Mal auf sich aufmerksam. Mit seiner außergewöhnlichen Stimme schaffte es der 20-Jährige Saarländer in das Halbfinale der vierten Staffel von „The Voice of Germany“.

Der Sänger, der mittlerweile 15 000 Facebook-Follower hat, begeisterte von Beginn an ein breites Publikum.

Es folgten zahlreiche Auftritte, darunter eine Live-Performance mit Sänger und Songwriter Johannes Oerding sowie gemeinsame Cover mit der YouTube-Künstlerin Nicole Cross.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.05.2018