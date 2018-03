„Gute Musik hat immer eine zweite Ebene“

Anzeige

Marteria: Das ist eine sehr philosophische Sichtweise. Und stimmt, gute Musik hat immer einen doppelten Boden oder sogar eine dritte oder vierte Ebene. Aber Texte darf man nicht erklären. Ich überlasse es jedem selbst, eine ganz eigene Interpretation zu finden. Ein Spitzenkoch verrät das Rezept seines Menüs ja auch nicht (lacht). Mag sein, es ist alles, was man im Leben sucht ? Glück, Freude, die Familie oder eine Bestimmung. Oder einfach alles, was einem leid tut, also Vergebung. Auf der anderen Seite ist Blue Marlin vielleicht auch nur eine Großraumdisko auf Ibiza.

Vor mehr als zwei Jahren hattest Du nach einem Benefiz-Fußballspiel zu viel Alkohol getrunken, warst dehydriert und es kam zu einem dramatischen Nierenversagen. Was hat sich seitdem bei Dir verändert?

Marteria: Ein solches krasses Erlebnis ist eine mentale und körperliche Veränderung. Klar, das muss es sein, sonst würde was falsch laufen, oder? Ich will ja auch noch lange glücklich und gesund leben. Das geht nur, wenn ich auf mich Acht gebe. Ich trinke deshalb keinen Alkohol mehr, was in Deutschland übrigens gar nicht so einfach ist, da dich Alkohol in dieser Gesellschaft viel umgibt. Zu 100 Prozent bin ich vor einem Rückfall deshalb nicht gewappnet. Doch es gibt Menschen, die den Drang haben, sich selbst zu zerstören, wahrscheinlich sind das auch gar nicht wenige. Das ist aber bei mir nicht so. Ich will dieses neue Leben behalten und genieße es auch. Wie ich immer sage: Kann sein, dass ich die Nacht verloren habe, dafür habe ich den Tag gewonnen.

Du hat das Leben der Extreme damit aufgegeben?

Marteria: Ich brauche die Extreme nach wie vor! Ich finde sie aber beim Angeln. Das sind so wahnsinnige, so verrückte Situationen. Da sitze ich zum Beispiel bei Minus zehn Grad in Kanada an einem Wildbach und auf der anderen Seite taucht ein Grizzly auf. Dieses in der Natur sein, das ist für mich einerseits pure crazyness, gleichzeitig hilft es mir auch, die Balance im Leben zu halten. Angeln ist für mich sehr wichtig geworden.

Gibt es sonst noch etwas, durch das Du einen Ausgleich zu Deinem Leben als Rapper findest?

Marteria: Ich reise sehr gerne und lerne dabei andere Länder und Kulturen kennen. Damit meine ich nicht den Pauschalurlaub auf Mallorca, sondern spreche von Touren durch Südchile oder Uganda. Mein Vater war Seefahrer, und dieses Bedürfnis, die Welt zu entdecken, findet man in meinem ganzen Familienstammbaum. Durch meine Reisen habe ich genug Abenteuer und Themen für viele weitere Songs und Alben.

Ist da schon was in Planung?

Marteria: Ich bin momentan sehr fleißig. Dabei habe ich, wie man weiß, den Anspruch, keinen Song zweimal zu machen. Ich mag keine Wiederholungen. Sobald ich keine neuen Geschichten mehr habe, werde ich mit der Musik definitiv aufhören.

Jetzt geht es für Dich aber erst einmal auf Tour.

Marteria: Am Musik machen ist für mich das Allerschönste, live zu spielen. Es macht mir am meisten Spaß, auf der Bühne zu stehen, ob in kleinen Clubs oder in großen Hallen. Entsprechend freue ich mich sehr auf die „Roswell“-Tour. Dabei bin ich sehr demütig und dankbar dafür, was ich erleben darf und ich die Gelegenheit dazu habe, das zu machen, wofür ich mich, seit ich ein Kind war, begeistere, was mein Talent ist. Schon als Achtjähriger habe ich Gedichte geschrieben, mich mit Poesie und Sprache auseinandergesetzt.

Dennoch hast Du viele weitere Berufs- und Ausbildungsstationen erlebt, warst unter anderem auf der Schauspielschule. War es tatsächlich Dein Ziel, hauptberuflich Schauspieler zu werden?

Marteria: Alles, was ich vor der Schauspielschule gemacht habe, hat nicht funktioniert und war nicht das Richtige. Ich habe nach einem neuen Weg geschaut, hatte aber kein Abi in der Tasche und konnte nicht studieren. Eine Freundin von mir war an der Schauspielschule und ich dachte, das mache ich jetzt auch. Ein Bürojob wäre nichts gewesen. Fechten lernen, Spracherziehung – das klang gut. Ich habe nicht ansatzweise darüber nachgedacht, was ich später damit machen soll. Vielleicht Theaterschauspieler, aber das wiederholt sich ja auch Abend für Abend immer wieder. Ich weiß, ich brauche mehr Abwechslung.

Hat sich die Ausbildung dann überhaupt rentiert?

Marteria: Allein für meinen Film Antimarteria, in dem ich mich selbst spiele, haben sich die dreieinhalb Jahre ausgezahlt. Und kann sein, dass irgendwann das passende Drehbuch kommt und ich bei einer Filmrolle zugreife. Bisher habe ich alle Angebote immer abgelehnt. Und es ist ja auch nicht so, dass wir keine guten Schauspieler in Deutschland haben, das überlasse ich gerne denen. Frederik Lau oder Bjarne Mädel zum Beispiel – mir gefällt richtig gut, was die machen. Darüber hinaus bin ich einfach ein totaler Film- und Fernsehfan. Ich mag unter anderem die Sachen von Tarantino oder Serien wie Stromberg.

Als Du vor rund einem Jahr während Deiner Clubtour in der Posthalle in Würzburg aufgetreten bist, warst Du am Tag davor in der Nähe angeln und mit Freunden unterwegs. Jetzt bist Du im März wieder in Würzburg und irgendwie hat man das Gefühl, dass Du einen besonderen Bezug zu dieser Stadt und der Region hast. Stimmt das?

Marteria: Ja, richtig erkannt. Ich hatte mal eine Freundin aus Würzburg, war zeitweise jedes Wochenende dort und habe die Studenten- und Clubszene erlebt. Außerdem mag ich die Gegend sehr, war auf der Festung und habe gelernt, Schäufele zu essen (lacht). Auch den Main mag ich, selbst wenn die Strömung mal sehr stark war, als ich reingesprungen bin und es wirklich gefährlich wurde und ich fast ertrunken wäre. Nach Würzburg komme ich seit meinen ersten Musikerjahren immer wieder gerne zurück, im März wird es der siebte oder achte Auftritt sein. Ich habe außerdem noch heute Freunde da und empfinde die Leute, die zu meinen Konzerten kommen, als sehr dankbar und treu. Ich freue mich darauf, nach Würzburg zurückzukommen! ella

