Hitzeschlacht für knapp 20 000 Partygänger

Was hat das Taubertal-Festival in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht schon alles erlebt: Es gab Jahre, in denen mussten kurzfristige Bandabsagen kompensiert, Staus aufgelöst, Anwohnerbeschwerden gehändelt oder ausgeflippte Gäste wieder beruhigt werden – die größten Herausforderungen aber hatte immer wieder Petrus auf Lager. Manchmal folgten herrlichem Sommerwetter, heftige Gewitter mit starken Windböen, die die Zelte mitrissen. In anderen Jahren drohte das Festival im Schlamm zu versinken, 2008 stand sogar kurz zur Debatte, dass das Festival wegen Hochwassers abgesagt und der Campingplatz im Tal evakuiert werden muss, soweit kam es dann aber glücklicherweise doch nicht.

Und in diesem Jahr? Da setzte die Hitze den Organisatoren und Gästen mächtig zu. Bei annähernd 35 Grad im Schatten am Mittwoch und Donnerstag war zum Auftakt am Festival-Freitag vor allem ein kühler Kopf gefragt – der Veranstalter sorgte mit Wasserstellen und dem verstärktem Einsatz von Sanitätern zur Vorbeugung von Hitzeschlag, Sonnenbränden und Dehydrierung vor. Die Gäste selbst stöhnten über die äußeren Bedingungen, gleicht bei solchen Temperaturen das Schlafen – egal ob im Zelt oder Wohnwagen – fast einem Ding der Unmöglichkeit. Entsprechend vorsichtig und umsichtig mussten die Festivalbesucher natürlich auch mit ihrem angestrengten und teilweise geschwächten Körper umgehen. Dies klappte bei den meisten erstaunlich gut, die Sanitäts- und Rettungskräfte verzeichneten kaum mehr Einsätze, als in „normalen Jahren“ auch.

Zelte mitgerissen, dennoch Glück

„Wir hatten am Donnerstag noch Glück mit dem vorhergesagten Unwetter“, so Festival-Sprecher Florian Zoll, „der Sturm war zwar heftig und hat viele Zelte mitgerissen, aber er war nach wenigen Minuten vorbei, obwohl uns viel mehr prophezeit wurde“. „Seither herrscht einfach nur noch gute Laune, das Wetter ist optimal und unsere Besucher verbreiten jede Menge Spaß“, so Zoll