Hommage an Eric Clapton

Mit „The very Best of Eric Clapton“ präsentiert die „Bell Bottom Blues Band“ feat. John Idan (voc, git/Yardbirds), Pete York (voc, drums/Spencer Davis Group) und Frank Diez (voc, git/Eric Burdon, Peter Maffay) am 30. Oktober ab 20 Uhr im Radlersaal in Heidingsfeld, einen Konzertabend mit Songs aus fünf Jahrzehnten Musikhistorie.

Als ein Fan nach einem Konzert 1965 in London „Clapton is God“ auf eine Wand pinselte, war dies der Start einer unvergleichlichen Musiker Karriere. Bis heute wird Eric Clapton als einer der besten weißen Blues- und Rockgitarristen bezeichnet, der die Londoner „Royal Albert Hall“ 24 Nächte hintereinander füllte.

In der „Bell Bottom Blues Band“ spielen profilierte Musiker sowie internationale Stars, Wegbegleiter und Zeitzeugen von Eric Clapton: Pete York war bereits 1965 Drummer in Mr. Slowhands Supergroup „Powerhouse“ u.a. mit Steve Winwood sowie Jack Bruce/Cream. John Idan ist seit 1988 Mitglied der „Yardbirds“ zu den neben Clapton auch Jeff Beck sowie Jimmy Page zählten. John performte viele Live-Shows mit Eric on stage. Frank Dietz (Eric Burdon, John Lord Blues Project, Peter Maffay und andere) zählt zu den profiliertesten europäischen Blues-Gitarristen und ist ein großer Fan von Eric Clapton.

