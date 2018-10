Hommage an Michael Jackson

„Beat it! – Das Musical über den King of Pop!“ kommt am 7. Februar im Congress Centrum Würzburg

Wohl nie zuvor hat eine Musical-Premiere in Deutschland für so viel Aufmerksamkeit in den Medien gesorgt, wie die Welturaufführung von „Beat it!“, die zum 60. Geburtstags der Pop-Ikone, am 29. August 2018, vor den Augen zahlreicher Promis, darunter dem Bruder von Michael, Jermaine Jackson, in Berlin im Theater am Potsdamer Platz über die Bühne gegangen ist.

Am 1. November 2018 startet nun die Europatournee von „Beat it!“ in München, bevor es dann bis Mai 2019 in über 70 Städte alleine im deutschsprachigen Raum geht. Bereits eine Woche vor dem Tourauftakt können die Produzenten von COFO Entertainment über 100.000 verkaufte Tickets für die rund 100 Vorstellungen, darunter zahlreiche Zusatzshows unter anderem in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München und Wien vermelden. Am 7. Februar 2019 ist „Beat it!“ in Würzburg zu Gast. Trotz großer Nachfrage sind für diese Vorstellung noch Tickets verfügbar.

„Das ist eine der besten Michael-Jackson-Shows, die ich jemals gesehen habe“, schwärmte Michaels Bruder Jermaine Jackson direkt nach der Uraufführung in Berlin. Die zweistündige Hommage von Erfolgsproduzent Oliver Forster (u.a. „Falco – Das Musical“) zeigt in spektakulären Bildern Michaels erste Schritte im Musikbusiness mit den „Jackson 5“, seine unvergleichliche Solokarriere aber auch seine persönlichen Veränderungen.

Die aufwendige Bühnenshow präsentiert dabei live 25 der größten Jackson-Hits – wie „ABC“, „Billie Jean“, „Dirty Diana“, „Thriller“, „Man In The Mirror“ und natürlich „Beat It“ – in einzigartigen Choreografien nahe am Original. „Wir sind sehr stolz, mit „Beat it!“ einen kleinen generationenübergreifenden Beitrag zur Erinnerung an Michael Jackson leisten zu können“, erklärt Oliver Forster.

Mit seiner Firma COFO Entertainment brachte er bereits die Musical-Biographien „All you need is love! - Das Beatles-Musical“, „Thank You For The Music – Die Abba Story als Musical“, „Simply The Best - Das Musical“ und „Elvis – Das Musical“ erfolgreich auf Tournee. 2017 produzierte er mit „Falco – Das Musical“ eine der erfolgreichsten Tourproduktionen der letzten Jahre im Musicalbereich.

„Beat it! – Das Musical über den King of Pop!“ – ist eine berauschend-mitreißende Hommage an den größten Entertainer unserer Zeit, dessen Musik für immer unvergessen bleiben wird.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018