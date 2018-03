Humor, Slapstick und Musik

Anzeige

So sorgten etwa die Coverversionen „It´s all about the bass“ von Meghan Trainor und „Creep“ von Radiohead mit mehreren Millionen Klicks auf Youtube für großes Aufsehen. Das People Magazine wählte „Creep“ sogar zu einem der neun besten Viral Cover Videos 2015.

„Scott Bradlee´s Postmodern Jukebox“ besteht derzeit aus zirka 70 Mitgliedern, die jedoch in wechselnder Besetzung auftreten.

Viele der Musiker sind ehemalige Teilnehmer der US-amerikanischen Talentshow „American Idol“, dem amerikanischen Pendant zu „Deutschland sucht den Superstar“ und stellen ihr Talent sowohl als Sänger als auch als Musiker, Tänzer und Stepptänzer unter Beweis.

Am Samstagabend durfte sich nun endlich wieder einmal Frankfurt auf die Ausnahmemusiker freuen. Diese spielten in der Frankfurter Batschkapp vor rund 1200 begeisterten Fans ein fulminantes Konzert.

Als großartiger Entertainer und absolutes Multitalent führte Cunio durch das Programm. Mit seiner Version von Michael Jacksons „Thriller“ und seinem eindeutig zweideutigen Kommentaren eroberte er nicht zuletzt den weiblichen Teil des Publikums innerhalb weniger Minuten. Der gelungene Mix aus hervorragend interpretierten Musikstücken, einer großen Prise Humor und Slapstick machte aus dem zweistündigen Programm eine absolut gelungene Show.

Im Publikum stand zum Schluss keiner mehr still. Es wurde getanzt und gesungen und leider ging diese musikalische Zeitreise viel zu schnell vorbei. „Scott Bradlee´s Postmodern Jukebox“ erfüllte alle Erwartungen, die Cunio zu Beginn der Show mit den Worten „Let´s make this night a night to remember“ gegeben hatte. Es war ein wahrhaft unvergesslicher Abend in der Frankfurter Batschkapp.

