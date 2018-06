Ian Gillan wieder mit von der Partie

Anzeige

„Rock meets Classic“ feiert zehnten Geburtstag. Dieser Anlass soll besonders gefeiert werden. So ist bei der Gastspielreise im nächsten Jahr wieder ein alter Bekannter und einer der großen Sänger des Rock dabei: Ian Gillan. Zusammen mit Kevin Cronins von „REO Speedwagon“ und Mike Reno von „Loverboy“ wird er am Freitag, 15. März, um 20 Uhr in der s.Oliver Arena in Würzburg zu hören sein. Begleitet werden die Stars der Rockgeschichte von der Mat Sinner Band und dem RMC Symphony Orchestra unter der Leitung von Bernhard Wünsch. Hinzu kommt noch ein Special Guest.

Das Publikum darf sich also auf Klassiker wie „Smoke On the Water“ (Deep Purple), „Keep On Loving You“ (REO Speedwagon), „Working For The Weekend“ (Loverboy“) und einige mehr freuen.