„Ich bin wirklich der, der auf der Bühne steht“

Autor und Comedian Bastian Bielendorfer ist ab Januar mit seinem zweiten Programm „Lustig, aber wahr“ auf Tour. Am 11. April ist er damit in der Posthalle in Würzburg zu Gast. Im Interview erklärt er, wie kurios seine Laufbahn als Autor begann und weshalb ihm das „wahr“ im Titel seiner Tour viel bedeutet.

Bastian, Du hast nicht nur als Comedian auf der Bühne – worauf wir später noch zu sprechen kommen – große Erfolge gefeiert, sondern vor allem, oder besser gesagt zuerst als Autor. Für die, die die Bücher nicht gelesen haben, wovon handeln sie?

Bastian Bielendorfer: Im ersten geht es darum, dass ich in einem reinen Lehrerhaushalt groß geworden bin: Wie meine Grammatik immer verbessert wurde und ich mit grauem Pädagogen-Passat zur Schule gefahren wurde, sowas eben. Das Buch kam so zustande, dass ich damals bei „Wer wird Millionär?“ auf dem Stuhl saß und dort erzählte, ich hätte bereits ein fertiges Manuskript zuhause rumliegen, das sich eben damit beschäftigt. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat (lacht), aber das Gehirn ist ausgeschaltet. Du sitzt Günther Jauch gegenüber und weißt nichts mehr. Jedenfalls sah ich mir vier Wochen später zuhause mit meinen Eltern auf der Couch die Ausstrahlung der Sendung an, als ein Verlag bei mir anrief und das besagte Manuskript gerne veröffentlichen würde. Das ich aber erst noch schreiben musste . . .

Das Buch wurde das meistverkaufte Sachbuch 2012.

Bielendorfer: Richtig. Es haben scheinbar viele daran Anteil genommen oder konnten nachvollziehen, was ich beschreibe.

Beeinflusst Dich heute noch, dass Du in einem Lehrerhaushalt aufgewachsen bist?

Bielendorfer: Nun ja, in der Hinsicht, dass meine Lebenswirklichkeit die ist, dass ich davon erzähle oder davon erzählt habe. Mein eigenes Lehramtsstudium habe ich aber abgebrochen, und vor zwei Jahren, während ich auf Tour war, meinen Abschluss als Diplom-Psychologe gemacht. Die Abschlussarbeit zu schreiben war anstrengender als alle meine Shows.

Was war der Titel?

Bielendorfer: Erschreckend, ganz genau weiß ich das nicht mehr. Aber so ist das ja immer, man lernt auf Prüfungen und danach wird das Wissen großteils wieder gelöscht. Es ging jedenfalls um Arbeitspsychologie – ob Menschen besser arbeiten, wenn sie kontinuierlich Feedback dafür erhalten.

Tun sie es?

Bielendorfer: Ja, sicher. Die Antwort war aber vor den 120 Seiten schon klar. Ist ja bei den meisten Diplomarbeiten so, dass man nur noch erläutern muss, wie es zu der Antwort kam.

Um nochmal auf Deine Bücher zurückzukommen: Was waren die Themen der anderen?

Bielendorfer: Im zweiten Buch ging es um Reisen während meiner Schulzeit und das dritte und vierte sind Dialogbücher – Dialoge mit meinem Vater und meiner Mutter. Ich versuche meinen Eltern das Leben des 21. Jahrhunderts näher zu bringen. (lacht)

War dein Vater nicht auch Dein Telefonjoker bei „Wer wird Millionär?“

Bielendorfer: Ja, genau. Ich habe meinen Vater bei 8000 Euro angerufen, der sich dann erstmal öffentlich beklagt hat, dass ich, obwohl Bildungshaushalt und so, schon bei dieser geringen Summe Hilfe brauche. 32 000 Euro als Gewinn, da meinte mein Vater, das könne selbst unser Hund erreichen.

So wie Du erzählst und formulierst: Kann es sein, dass man Dich schon bei Poetry Slams gesehen und gehört hat?

Bielendorfer: Ja, das ist aber schon neun Jahre oder so her. Das war eine gute Schule für öffentliche Auftritte, ist aber vorbei. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber für Poetry Slams bin ich wahrscheinlich zu komisch. Ich finde die Beiträge meist zu philosophisch überladen. Status quo ist der, dass ich mit meiner zweiten Show „Lustig, aber wahr“ auf Tour bin.

Weshalb liegt Dein Augenmerk so auf dem „wahr“?

Bielendorfer: Ich bin keine Kunstfigur. Ich bin wirklich der, der da vorne auf der Bühne steht. Meinen Sprachfehler, das Lispeln, habe ich mir nicht ausgedacht, das ist so. Ich finde, wir werden gerade etwas überflutet von Kunstfiguren.

Gibt oder gab es für Dich komödiantische Vorbilder?

Bielendorfer: Was die amerikanische Comedyszene betrifft, war das, er lebt ja leider nicht mehr, Robin Williams. In Deutschland ist das mein Freund Torsten Sträter. Wir haben uns tatsächlich bei seinem und meinem allerersten Auftritt vor 13 Jahren kennengelernt. Das war in der Hafenkneipe „Subrosa“ in Dortmund. Seitdem sind wir in gutem Kontakt. Er ist einfach einer der herzlichsten und klügsten Menschen, die ich je getroffen habe. Ich war auch schon in seiner Sendung zu Gast.

Hat er Dir für Dein neues Programm Input gegeben?

Bielendorfer: Er hat das Intro gesprochen. Also die Stimme am Anfang, die den Künstler ankündigt und erzählt, dass jetzt eine lustige Veranstaltung beginnt.

Welche Themen sprichst du in „Lustig, aber wahr“ denn an?

Bielendorfer: Wie es dazu kam, dass ich so lustig geworden bin - ich hatte eine rheinische Oma, die öfters einen Spruch gebracht hat. Oder zwischenzeitlich habe ich geheiratet. Über das wahre Leben also. Lehrer sind herzlich willkommen, ich mag Lehrer ja auch. Außer vielleicht Sportlehrer, die sind etwas seltsam. Im Ernst: Das Programm funktioniert für alle Altersklassen. ella

