„Ich liebe gute Rockmusik“

Sie lassen die „Swingin’ Sixties“ wieder aufleben: Stephen Triffitt, Mark Adams und George Daniel Long sind die Hauptakteure bei „A Tribute to Sinatra & Friends“ und schlüpfen in die Rollen des genannten „Rat Packs“ Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Junior. Die Show ist am 26. Januar um 20 Uhr im Würzburger Congress Centrum zu sehen. Im FN-Interview spricht Mark Adams ála Dean Martin unter anderem darüber, was ihn mit seiner „Rolle“ Dean Martin verbindet.

Was ist so besonders an der Musik von Frank Sinatra & Co.?

Mark Adams: Die Musik von Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Junior ist zeitlos. Ich denke, die Menschen werden auch in hundert oder zweihundert Jahren diese Musik hören! Wir erwecken mit unserer Show einige der großartigsten Musiker wieder zum Leben, indem wir die Musik live auf der Bühne performen.

Wann kamen Sie das erste Mal mit dieser Art Musik in Berührung?

Adams: Ich habe Swing und Big Band-Musik immer gemocht, wenn auch meine Lieblingsmusik während ich aufwuchs von The Who, The Kinks, The Jam, etc. kam – scheinbar jeder Band, die mit „The“ begann. Mein Vater mochte Vic Damone und Frankie Laine, mein Onkel hatte alles, was Sinatra jemals aufgenommen hat. Und meine Mutter liebte Dean Martin! So hörte ich diese Musik bereits, als ich noch ein ganz kleiner Junge war.

Gibt es Lieblingssongs, die Sie präsentieren werden?

Adams: Ich mag einige von Deans Country Songs. Ich liebe seine Umsetzung von „Gentle on my mind“. Ich singe es in einer Solo-Show, auch wenn es nicht sehr bekannt ist.

Welche andere Musik mögen Sie?

Adams: Wie gesagt, mag ich Big Band-Musik sowie Jazz und Swing. Daneben liebe ich aber auch gute Rockmusik mit interessantem Text. Deshalb mag ich die Texte von Pete Townshend von The Who und von Ray Davis von The Kinks. Von der heutigen Musik um uns herum mag ich The Foo Fighters.

Wie habt Ihr drei von Sinatra & Friends zusammengefunden?

Adams: Wir haben uns 2002 „gefunden“, sind also schon eine ganz schön lange Zeit zusammen unterwegs. Wir waren die Besetzung einer Show, in der wir unsere Charaktere spielten. Es war ein Erfolg und wurde im Londoner West End aufgeführt. Später hatte ich meine eigene von mir geschriebene Dean Martin-Show. Auch Stephen Triffitt àla Frank Sinatra hatte seine eigene Show. Wir dachten irgendwann, es wäre eine gute Idee, wir hätten unsere eigene Rat Pack-Show, die wir kontrollieren: musikalisch, kreativ und am wichtigsten, durch die Auswahl der Musiker. Inzwischen ist es unsere dritte Tour in Deutschland.

Was mögen Sie an den „Swingin’ Sixties“ am meisten?

Adams: Ich mag den Fakt, dass für eine kurze Zeit England und speziell London das Zentrum des Universums zu sein schien. Wir hatten The Beatles, The Stones, James Bond, Carnaby Street, Twiggy, großartige Filme. Die Swinging Sixties müssen erstaunlich gewesen sein.

Gibt es etwas, das Sie gerne in unsere Zeit übernommen hätten?

Adams: Einen Aston Martin DB 5!

Was schätzen Sie an dem Charakter, den Sie repräsentieren, am meisten?

Adams: Ich empfinde viel Liebe und Respekt für Dean Martin. Jeder Performer wird dir erzählen, Dinge leicht aussehen zu lassen, ist wirklich harte Arbeit. Dean ließ alles, was er machte, leicht aussehen. Er führte seine Vorhaben in jedem Bereich der Unterhaltungsindustrie zu einem Erfolg. Dean Martin war Teil des erfolgreichsten „Double act“ aller Zeiten, Dean Martin und Jerry Lewis. Er verkaufte Millionen von Aufnahmen, er war ein Filmstar, er hatte ausverkaufte Solo-Shows, er war zentraler Part des Rat Packs. Außerdem hatte er für zehn Jahre eine erfolgreich TV-Show und wurde ein TV-Star. Nur um einige seiner Errungenschaften zu nennen. Ich kann zu Dean Martin eine gute Verbindung aufbauen. Ich meine, ich bin ähnlich „easy going“ und relaxt. Ich habe ein ähnlich niedriges Vibrato in meiner Stimme. Ich mag Sport – Dean war ein Boxer und mochte Tennis, Golf und Schwimmen. Ich spiele Fußball und mag Tennis, Golf und Schwimmen. Er hatte sieben Kinder, ich habe „nur“ vier.

Passt Ihr Eure Show dem Publikum an?

Adams: Wir adaptieren unsere Show ein wenig für verschiedene Zuschauergruppen und haben schon viele Male in Deutschland, Österreich und der Schweiz gespielt, weshalb wir denken, dass wir wissen, was das Publikum dort mag und erwartet. Sie haben ein großes Verständnis für unsere Musik und können zu dem Spaß, den wir auf der Bühne haben, eine Beziehung aufbauen. ela

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018