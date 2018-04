„Intime Atmosphäre mit magischen Momenten“

Anzeige

Justin Hayward: Natürlich werde ich die großen Hits der „Moody Blues“ wie „Nights in White Satin“ oder „Questions“ spielen. Aber es werden auch Titel meiner Solo-Karriere sowie „Forever Autumn“ aus meiner Zusammenarbeit mit Jeff Wayne bei „War of the Worlds“ auf dem Programm stehen. Zudem werde ich die Fans mit einigen „Moody Blues“-Liedern überraschen, die normalerweise nicht auf dem Programm stehen.

„Moody Blues“ stehen für einen opulenten, orchestralen Sound mit Streichern, Blasinstrumenten und mehr. Nun spielen sie ein akustisches Set, funktioniert das überhaupt?

Hayward: Ich bin überzeugt, dass es sehr gut klappen wird, sonst würde ich es nicht machen. Natürlich sind die Songs auf ihren Kern reduziert, wirken wie Demos oder Lieder, die man spontan am Lagerfeuer oder im heimischen Wohnzimmer vor der Familie spielt. Das ist auch der Grundgedanke, nämlich eine intime Atmosphäre zu schaffen und so eine unmittelbare, vertraute Nähe zum Publikum herzustellen.

Sind Sie allein auf der Bühne und spielen viele Instrumente?

Hayward: Nein, ich werde von zwei Musikern, einem Gitarristen und einem Keyboard-Spieler begleitet. Das Konzert wird auch nicht komplett akustisch sein. Wir werden zwischendurch auch mal zur E-Gitarre greifen. Ein Schlagzeug jedoch wird es nicht geben. Es ist eine ganz andere Herangehensweise an die Songs, und ich hoffe, dass wir so für einige magische Momente sorgen können.

Sie sind nun schon seit über 50 Jahren im Geschäft, haben unzählige Konzerte hinter sich. Und immer wieder wollen die Fans die Klassiker aus den 60er und 70er Jahren hören. Langweilt es Sie nicht, jeden Abend dieselben Songs zu spielen?

Hayward: Nein, ganz im Gegenteil. Ich liebe es. Ich finde, es sind großartige Lieder und durch die unterschiedlichen und zumeist euphorischen Reaktionen der Fans, ist es immer wieder anders und überraschend. Es ist jedes Mal ein tolles Gefühl, zu sehen, was diese Songs den Leuten bedeuten.

Im Rückblick, welches ist ihr Lieblingsalbum von den „Moody Blues“?

Hayward: Ganz klar, es ist das dritte Album „On A Threshold of A Dream“, an dem ich mitgewirkt habe. Beim ersten „Days of Future Past“ waren wir noch recht experimentell unterwegs, haben ausgelotet, was wir so alles tun können. Nachdem es erfolgreich war, standen wir unter Druck, ein weiteres erfolgreiches Album abzuliefern. Nachdem uns das mit „In Search oft the Lost Cord“ gelungen war, konnten wir befreit ans nächste Werk gehen. Und das Ergebnis finde ich rundum gelungen.

Apropos „Moody Blues“. Sie sind nun auf Solo-Pfaden unterwegs, wird es eine weitere Tour mit der Band geben?

Hayward: Ich könnte mir das durchaus vorstellen, aber wir sind in einem Alter, in dem uns das Touren nicht mehr so leicht fällt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Graeme Edge ist schon 77 Jahre alt und so denke ich, dass von den drei verbliebenen Mitgliedern höchstens noch zwei dabei sein werden.

Also doch noch Lust auf große Hallen?

Hayward: Das eigentlich nicht. Ich denke, die Zeiten, in denen wir größere Hallen gefüllt haben, sind vorbei. Das ist auch nicht mehr mein Ziel, das ist mittlerweile jüngeren Bands vorbehalten und das ist auch gut so. Ich genieße es, in kleineren Locations aufzutreten und direkten Kontakt zum Publikum zu haben.

„The Moody Blues“ sind kürzlich in die Rock’n’Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Macht Sie das stolz oder ist es ihnen egal?

Hayward: Für mich ist diese Auszeichnung nicht so wichtig. Ein gelungenes Konzert mit einer tollen Stimmung bedeutet mir mehr. Aber ich denke diese Auszeichnung ist wichtig für unsere Fans. Sie sehen sich in ihrer Liebe und Wertschätzung zu unserer Musik bestätigt.

Sie sind in den aufregenden 68ern und in Zeiten der Flower-Power-Bewegung schon unterwegs gewesen, haben das als junger Mann hautnah miterlebt. Irgendwie scheint es, dass die Ziele und Denkweisen der damaligen Zeit heute keine Relevanz mehr haben _ oder?

Hayward: Wir als Engländer waren damals schon in den USA erfolgreich und haben die Zeit sowohl in Übersee als auch in Europa erlebt. Und da gab es schon gewaltige Unterschiede. In den USA war es in erster Linie eine Bewegung gegen den Vietnam-Krieg. In Europa hingegen war es eher eine gesellschaftliche Rebellion, eine Auflehnung der Jugend gegen die konservative Haltung der Eltern und das politische Establishment. Wieviel davon heute noch in der Gesellschaft wirkt, ist schwer zu sagen. Sicher ist, dass viele Jugendliche der damaligen Zeit heute in verantwortlichen Ämtern oder Posten in Politik und Wirtschaft stehen. Und gerade die, die politische Verantwortung haben, machen mir ein wenig Angst.

Sie sind viel in der Welt und auch in Deutschland unterwegs. Haben sie einen Lieblingsplatz oder eine Lieblingsstadt?

Hayward: Wir waren ja auch schon in Deutschland unterwegs, als es ein geteiltes Land war. Und damals hatte natürlich Berlin eine besondere Wirkung auf uns. Wir waren am Checkpoint Charly. Aber auch das kulturelle Leben war elektrisierend. Und auch heute noch finde ich Berlin sehr aufregend und bin gern dort.

