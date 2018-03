Italienische Nacht findet im Juni statt

Anzeige

Mit seiner beliebten Italienischen Nacht verbindet das Würzburger Mainfranken Theater ein Konzerterlebnis mit großem Orchester im Kaisersaal der Würzburger Residenz mit einem exklusiven Dinner und dem bei romantischer Lichtstimmung zum Flanieren einladenden Hofgarten der Residenz.

Unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Enrico Calesso entführen in diesem Jahr an der Seite des Philharmonischen Orchesters Würzburg Akiho Tsujii, Marzia Marzo und Roberto Ortiz mit Arien, Duetten und Terzetten in das Reich der italienischen Opern.

Stimmungsvolles Ambiente

Im stimmungsvollen Ambiente des Kaisersaals wartet das musikalische Programm unter anderem mit Werken von Gioachino Rossini, Giacomo Puccini und Giuseppe Verdi auf. Kulinarisch abgerundet wird der Abend wie immer mit einem großen italienischen Buffet mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert aus marktfrischen, saisonalen Zutaten in gewohnt exzellenter Qualität .