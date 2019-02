„Jethro Tull“ gastiert am 5. Mai

„The Best of Jethro Tull – 50th Anniversary by Ian Anderson“, unter diesem Motto ist Bandleader Ian Anderson 2018/19 mit seiner Band auf großer Tour. Zu den berühmtesten Titeln der Band zählen unter anderem „Aqualung“ und selbstverständlich „Locomotive Breath“. Diese und viele weitere Songs sind auch am Sonntag, 5. Mai, in Heilbronn zu hören, wenn Ian Anderson um 20 Uhr in der Harmonie „50 Jahre Jethro Tull“ präsentiert.

Er brachte der Rockmusik die Flötentöne bei: Ian Anderson, Gründer und Frontman von „Jethro Tul“l. 1967 in London gegründet und 1968 estmals als „Jethro Tull“ auf der Bühne, entwickelte sich die Gruppe in den 70er Jahren vor allem dank der schöpferischen Persönlichkeit von Ian Anderson zu einer der profiliertesten Rockbands der Welt. Allein bis 1976 verkauften sie weltweit bereits 25 Millionen Alben, mittlerweile sind es weit mehr als 40 Millionen. Begleitet wird Anderson von John O’Hara (Keyboards, Akkordeon), David Goodier (Bass), Scott Hammond (Schlagzeug) und der aus Deutschland stammende Gitarrist Florian Opahle.

