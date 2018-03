John Lees’ Barclay James Harvest live

Anzeige

Dieses Jahr zelebrieren John Lees’ Barclay James Harvest ein fantastisches Jubiläum: 1968 erschien die allererste Barclay James Harvest-Platte mit dem Titel „Early Morning“. Dieses Jubiläum möchten Original-Gitarrist John Lees und Band auf der Herbsttour 2018 mit ihren Fans feiern und besingen. So auch am Montag, 5. November in der Würzburger Posthalle. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Neben Klassikern der Bandgeschichte wie „Hymn“, „Mockingbird“ und „Child of the Universe“ werden auch Songs des in kürze erscheinenden neuen Albums auf der Setlist stehen.