Junger und ehrlicher Blues

Anzeige

Mit „Favourite Stranger“ erschien gerade das dritte Album des deutschen Blues-, Soul-, Rock- und Folk-Singer-Songwriters und Gitarristen Jesper Munk. Das Ergebnis ist das eindringliche Porträt eines jungen Mannes – ehrlicher, verletzlicher und nackter, dabei aber musikalisch weltgewandter. Am Montag, 1. Oktober kommt Jesper Munk in die Würzburger Posthalle. Beginn ist um 20 Uhr. Dem offenen und klaren Aufbruch ins künstlerisch Neue folgt im Oktober auch die bundesweite Tournee zum Album. Neben dem aktuellen Repertoire hat sich auch in der Besetzung einiges verändert. Vom Trio zum Quintett angewachsen, sind die Protagonisten allesamt erfahrene Musiker mit überwiegend internationalem Background.