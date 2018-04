Kommissare lesen Charles Dickens

Anzeige

Die Tatort-Kommissare Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl lesen am 9. Dezember, um 20 Uhr im Mainfranken Theaterin Würzburg „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens.

Sie ist – neben der Geschichte von Jesu Geburt – das vermutlich meisterzählte Literatursujet der Adventszeit: Charles Dickens’ „Weihnachtsgeschichte“. Kein Theater, das dieses Werk nicht schon mehrfach gespielt hat. Warum dann eine neue Fassung?

Der Regisseur und Produzent Martin Mühleis hat mit Bühnenbearbeitungen von literarischen Werken in den vergangenen Jahren große Erfolge gefeiert. Für die beiden Schauspieler Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl hat er nun gemeinsam mit dem Komponisten Libor Síma ein musikalisches Bühnenmärchen geschaffen. Es erinnert in seiner Ästhetik an alte Schwarzweißfilme und spielt mit Elementen literarischer Revuen. Durch die Musik und die geschickte Lichtregie werden Räume geschaffen – und doch spielt der literarische Text immer die Hauptrolle, Tempo, Rhythmus, Struktur der Novelle bleiben auch in der Lesefassung bewahrt. Zeitlos und aktuell erscheint diese 1843 erstmals veröffentlichte Geschichte.