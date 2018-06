Konzert unter Titel "Vocal Christmas Swing"

Sie erwecken Lufttrompeten zum Leben: Java Five, fünf junge Männer aus Halle, die pünktlich zur Weihnachtszeit mit ihrem Programm "Vocal Christmas Swing" das Publikum in ihren Bann ziehen. Imitierte Instrumente gepaart mit echten Bigband-Klängen der LeipzigBigBand erwarten Fans am 8. Dezember ab 20 Uhr im Audi Forum Neckarsulm.

Sie sehen aus wie feine Gentleman aus vergangener Zeit.

...

Sie sehen 35% der insgesamt 1111 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.12.2013