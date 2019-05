Kostenlos zum Workout mit Fernanda Brandao

Sie ist ein echtes Multi-Talent und eine der aufregendsten und inspirierendsten Frauen im Show-Business: die brasilianische Sängerin, Tänzerin, Moderatorin und Fitness-Ikone Fernanda Brandao. Schon mit 16 Jahren erwarb sie die Fitnesstrainerlizenz und wurde Deutschlands jüngste Trainerin. In der Zeit danach sammelte sie so viel Erfahrung auf dem Gebiet, dass sie 2013 ihr eigenes Fitnessprogramm „Ginga by Fernanda Brandao“ auflegte. Nun eröffnet die Fitness-Ikone das neue Spa & Gym by art’otel berlin mitte im Ermelerhaus. Und am 17. Juni ist es soweit: Fernanda lädt zur ersten Trainingssession in das nagelneue Spa & Gym im Herzen Berlins.

Der Weg von Fernanda führte sie nach ihrem Wechsel in die Showbranche an die Seite von Dieter Bohlen in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Sie verzauberte das Publikum so sehr, dass das Männermagazin FHM sie zur „Sexiest Woman alive“ kürte und sie hierzulande als berühmteste Brasilianerin gilt. Kein Wunder, dass die ARD sie 2014 als Expertin mit zur Fußball-WM in ihr Heimatland nahm. Dort erklärte sie den TV-Zuschauern auf charmante Art, wie die Brasilianer ticken. Mit ihrem Hilfsprojekt „Children of the Forgotten“ unterstützt Fernanda Brandao die Ureinwohner Brasiliens und den Regenwald am Amazonas.

2013 kehrte Fernanda zurück zu ihren beruflichen Wurzeln und kreierte das Fitness-Programm „Ginga by Fernanda Brandao“. Es vereint klassisches Ganzkörpertraining, Capoeira-Kampfsport und Tanz. Diese Erfahrung vermittelt sie mit Ginga und dem Entspannungs-Programm „Roots“ auch anderen – wie am 17. Juni bei der Eröffnung des Spa & Gym by art’otel berlin mitte im Ermelerhaus.

Anlässlich der Eröffnung des Spa & Gym by art’otel berlin mitte im Ermelerhaus verlosen wir ein Ladies’ Workout für eine Person mit Fernanda Brandao am Montag, 17. Juni, um 11.30 Uhr.

Obendrein gibt es noch die Übernachtung in dem nagelneuen Hotel von 16. auf 17. Juni im Doppelzimmer mit Frühstück, das heißt, die Workout-Gewinnerin kann eine Begleitperson mitbringen. An- und Abreise sowie weitere Ausgaben sind nicht im Gewinn enthalten.

Wer mitmachen möchte, schreibt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Fernanda“ an die Adresse gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die E-Mail Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 5. Juni. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

