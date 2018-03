Anzeige

Seit den frühen Morgenstunden campieren sie vor der Würzburger S. Oliver Arena. Nachdem das Konzert bereits um ein ganzes Jahr verschoben wurde, können es die Fans nicht länger abwarten, „ihren“ Casper zu sehen. Die Plätze in den ersten Reihen sind wieder einmal sehr begehrt.

Auf seiner „Lang lebe der Tod“-Tour macht der deutsch-amerikanische Rapper in Würzburg zum vorletzten Mal Station. Kein Wunder, dass das Konzert am Ende ausverkauft ist. Bereits mit dem Opener „Alles ist erleuchtet“ wird die Halle mit grellen Licht geflutet. Textsicher wird von den Fans mitgesungen, die Hände in die Luft geworfen und mit Plakaten der eine oder andere Gruß an den Berliner übermittelt.

Auch wenn die Tour den Titel des aktuellen Albums hat, ist die Setlist auch mit älteren Titeln aus dem Alben „XOXO“ und „Hinterland“ bestückt. So kann die musikalische Veränderung des Benjamin Griffeys live miterlebt werden. Das ist nicht einmal negativ gemeint. Zwar ist seine Musik mittlerweile sehr weit vom Deutsch-Rap entfernt, aber dennoch kommt seine kratzige Stimme gepaart mit knackigen Beats seiner Band gut an und bringt die ganze Halle in Ekstase. Da stört es auch nicht, wenn zwischen den Songs mittlerweile deutlich weniger Kommunikation mit dem Publikum stattfindet, als noch bei seinem letzten Auftritt in Würzburg vor vier Jahren. Das liegt nicht an der mangelnden Liebe zu seinen Fans, sondern daran, dass sich der ehemalige Bielefelder mit der Zeit einfach entwickelt hat.