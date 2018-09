Es läuft kriminell gut bei Azet, dem neuen Star der deutschen Rap-Szene: Mit seinem Debütalbum „Fast Life“ landete das KMN-Gang-Mitglied im Frühjahr mal eben so auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. „Fast Life“ halt, ein Künstlerleben auf der Überholspur. Das gilt auch für die „Fast Life Tour“ des Dresdener Rappers, in deren Rahmen er am 6. Dezember in der Würzburger Posthalle live zu erleben sein wird.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.09.2018