Künstler brachten die Menge zum Kochen

Ein Walk of Fame, ein Popup-Open-Air-Kino, Rodeo-Reiten auf einem rosa Einhorn, die vielen Essens- und Getränkestände und einiges mehr vervollständigten das Festivalfeeling. Eine gelungene Abkühlung boten Acts auf der Pool Stage und der Forest Stage im Rahmen der Pool Sessions am Freibad der Commerzbank Arena. Bei sommerlich hohen Temperaturen chillte so manch ein Festivalbesucher im Schatten der Bäume oder wagte bei Klängen von Sven Väth, Charlotte de Witte oder Paul Kalkbrenner den Sprung ins kühle Nass. Es waren drei äußerst gelungene Partytage. Und auch wenn es, aus der Sicht einiger Festivalbesucher, an der Organisation noch das ein oder andere zu verbessern gibt, so warten doch alle gespannt schon wieder darauf, dass der größte Club der Welt in Frankfurt wieder seine Tore öffnet. Anke Vogel

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.06.2018