Lateinamerika trifft Balkan

Jaro Milko & the Cubalkanics aus der Schweiz (Basel) kommen am heutigen Samstag um 21 Uhr mit ihrem Mix aus lateinamerikanischer Musik und Balkan in den Kulturschock Königshofen.

Jaro Milko & The Cubalkanics wurde Ende 2010 nach einer Kuba- Reise von Jaro Milko gegründet.Ausschlaggebend war eine Cumbia Compilation, die er auf einer USA Tour mit Firewater zugesteckt bekam. Inspiriert vom Surfguitar verhallten Latin-Sound der 60er entstand der Drang, bittersüsse Gypsy-Melodien mit Latin-Rhythmen zu vereinen.

Das Resultat ließ in der Balkanmusik Szene aufhorchen. Das Berliner Label Asphalt Tango veröffentlichte 2014 das Debüt Album „Cigarros Explosivos!“. Zahlreiche Reviews erschienen und die Band tourte in Europa und der Schweiz. Jaro Milko & The Cubalkanics lassen kein Tanzbein ruhig. Es sind die angetrunkenen Balkan Rave-ups, psychedelischen Chichas und sonnengebadete Rembetika, die auf die Hüften zielen. Und Jaro Milkos fuzzed-out Surfgitarre schimmert und schneidet durch, scharf und cool wie eine kubanische Machetenklinge.

Karten gibt es an der Abendkasse im Kulturschock.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018