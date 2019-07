Märchenabend im Zauberreich

1814 ist „Der goldne Topf“, ein sogenanntes „Märchen aus der neuen Zeit“, erschienen. Er wurde mehrfach dramatisiert und diente als Vorlage für Opern. Zuletzt für die von Eckehard Mayer, deren Libretto von Ingo Zimmermann stammt und die 1989 im Rahmen der Musikfestspiele in Dresden uraufgeführt wurde. Und in dieser Stadt hat auch E. T. A. Hoffmann, der als Jurist Richter am Berliner Kammergericht war und der sich als Künstler in den verschiedensten Sparten betätigte - als Dichter, Schriftsteller und Regisseur, Komponist, Musikdirektor und Kapellmeister, als Zeichner, Bühnenmaler und Musikkritiker – sein Märchen angesiedelt. Zwischen Spätromantik und Frührealismus erzählte er eine Geschichte zwischen Fantasie und Wirklichkeit.

Im Schauspielhaus der Staatstheater Stuttgart wird jetzt „Der goldene Topf“, auf dem Theater erzählt nach E. T. A. Hoffmann, in zwölf Vigilien“, vorgestellt. Für die Dramaturgie zeichnen Klaus-Peter Kehr - in den 80er Jahren Chefdramaturg der Stuttgarter Oper – und Ingoh Brux verantwortlich, für Inszenierung, Bühne und Kostüme Achim Freyer. Und so spielt denn auch das Ganze in Achim Freyers Zauberreich. „Der goldne Topf“ – in Stuttgart das Adjektiv „goldene“ geschrieben – ist die Geschichte des Studenten Anselmus, der sich ein Zubrot als Kopist bei dem Archivarius Lindhorst verdient und dessen Liebe und Zuneigung einerseits Veronika, der Tochter des Konrektors Paulmann, und andererseits Serpantine, der Tochter Lindhorsts, gehört. Aber nicht ein Mann zwischen zwei Frauen ist das Problem.

Denn Lindhorst ist nicht irgendein Archivarius, sondern ein Salamander, der früher begangenes Unrecht büßen muss, bis seine drei Töchter mit drei Jünglingen vermählt sind, die „ein kindliches poetisches Gemüt“ besitzen, wie Anselmus. Veronika dagegen, die ein biederes Gemüt hat, ist in erster Linie darauf bedacht, die Frau eines Hofrats zu werden.

Wer die Geschichte nicht kannte, der kennt sie auch nach dem Besuch der Stuttgarter Aufführung nicht, denn in ihr kann man sie nicht erkennen. Dazu trägt auch bei, dass den verschiedenen Schauspielern nicht bestimmte Rollen zugeordnet, sondern, dass sie nur in alphabetischer Reihenfolge namentlich genannt sind.

Was der sogenannte unbedarfte Besucher aus dieser Aufführung mitnimmt und was ihm gewiss noch lange im Gedächtnis bleiben wird, das ist ein fantasievoller, mit viel Überraschungen aufwartender Märchenabend im Zauberreich. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019