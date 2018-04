Mekka der Metal-Fans

Anzeige

Der Musikschwerpunkt der KIT-DJs Thorsten „Mor“ Hepp, den eine langjährige Freundschaft mit den KIT-Veranstaltern Oliver Weinsheimer und Tarek Maghary verbindet, und seinem Wegbegleiter Michael „Paranoid“ Hönninger wird auf traditionellem 70er Heavy und 80er Metal liegen.

Wie in den vergangenen Jahren, werden sich in Dittigheim wieder vereinzelt Bands, die in Königshofen auftreten, unter das fachkundige Publikum mischen.

In Königshofen sind internationale Szenegrößen wie Heavyload, Demon, Flotsam and Jetsam, Raven, Hittman, Siren oder Grim Reaper am Start.

Als Dankeschön für die treuen und immer friedlichen Fans, die jährlich aus aller Welt zu diesem Event anreisen, ist der Eintritt in Dittigheim frei.

Selbst einem Fan aus Trinidad/Tobego wurde durch Unterstützung innerhalb der Szene und Unterbringung in Dittigheim die Teilnahme am Festival und somit die Verwirklichung seines Lebenstraums ermöglicht.

