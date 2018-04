Mit Hard Rock in den Mai starten

Anzeige

Beim legendären „Tanz in den Mai“, der Plattenparty der Superlative, startet man am heutigen Montag ab 22 Uhr beim Kulturschock Königshofen mit Mike und Blue etwas anders in den Mai. Taubertälern sind die MC, Musiker und DJs ein Begriff. Ob als Solo DJ in der Hard Rock Szene oder als Fronthaubitze der brachial unterhaltsamen Heavy Grenzgänger mixen die beiden mit nassforscher Lässigkeit auch vermeintlich nicht Zusammenpassendes, um bei Bedarf kleine feine Frechheiten zu ergänzen. Da fummelt man schon mal Oldschool, Classic, Kraut, Dance und Mainstream zu einem Mash up. Die Inspiration diesmal: Motor City Madhouse.