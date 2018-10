Oft locker-flockig, aber auch arg beliebig

„Chaos“ nennt sich kurz und bündig das neueste Programm des Kabarettisten Tobias Mann (geboren 1976), dessen Probelauf unlängst mit großem Erfolg im Engelsaal des Kunstvereins in Tauberbischofsheim über die Bühne ging. Der gebürtige Mainzer hat wie sein Kollege Andy Ost, der im letzten Monat hier zu Gast war, sich mit Auftritten im Mainzer Karneval gelernt, wie man einen Saal voller Menschen unterhält.

Inzwischen hat er mit seinen vielseitigen Aktivitäten in der Sparte gleichfalls eine Menge Auszeichnungen abgeräumt und ist mit seinem nunmehr sechsten Bühnenprogramm unterwegs. Wie sein Kollege, dem er im Typus und Wesen verwandt ist, beackert er ein Feld irgendwo zwischen musikalischer Comedy und klassischem Kabarett: Mit inzwischen Anfang 40 zehn Jahre jünger aussehend, ein schmales, spilleriges Bürschchen, wieselflink und rotzfrech, immer in Bewegung, immer unter Strom stehend, mit lustigem Krähen immer mal wieder den direkten Kontakt zum Publikum suchend und von einer ansteckend, geradezu kindlichen Ausgelassenheit, wenn er mal so richtig in Fahrt ist . . .

Vorpremieren haben den Reiz des Unperfekten: Es wird dies oder jenes ausprobiert, der Akteur auf der Bühne muss von Zeit zu Zeit sein Blatt zu Hilfe nehmen („Wo waren wir jetzt gleich?“) und Tobias Mann weiß das Beste daraus und aus der Not der Improvisation locker-flockig eine Tugend zu machen. Allerdings – gelegentlich ging es auch ein wenig zu flockig oder buntscheckig zu und der Titel seines neuen Programms prägte auch den Charakter der ganzen Vorstellung, mit manchmal arg beliebig wirkenden Themensetzungen und Themen-Aneinanderreihungen.

Was für Themen? Zunächst einmal politische, die in diesem Programm eine relativ große Rolle spielen: Die jüngsten Bayernwahlen natürlich, Seehofer(„Der Hambacher Horst“), Söder, Trump, die AfD usw. und damit einhergehend die Einsicht, dass in Zeiten wie diesen auch der ideenreichste Kabarettist der Wirklichkeit immer der Wirklichkeit einen Schritt hinterherhinkt. Dann der Missbrauch in der katholischen Kirche und dann ein ziemlich heftiger Übergang zum Thema „Wespen“, die man ja neuerdings nicht mehr totschlagen darf, weil unter Umständen ein saftiges Bußgeld droht. Tobias Manns Anmerkungen dazu, waren voll witzig, wogegen seine politischen Spitzen – gewiss vehement und leidenschaftlich vorgetragen – in ihrer Richtung doch meist erwartbar waren und dem Meinungs-Mainstream folgten. Dazwischen waren immer mal wieder ruhigere Reflexionen über die „Aggressivität im Netz“, über Vorurteile oder die Aufgabe des Kabaretts in der zunehmend chaotischen Gegenwart. Man nickt dazu und ist manchmal ein wenig gelangweilt . . .

Seine größten Stärken liegen wohl in den Musiknummern mit Gitarre oder Keyboard, simpel-knackig geschrieben und mit schön auf den Punkt gebrachten Texten, beispielsweise über den verbiesterten Rechtspopulisten „Hilmar“ oder auch – nach über zwei Stunden Power-Comedy/Kabarett – der zweiten Zugabe, wo er seiner im Auto ihre Lieblingsschlager nachträllernden Gefährtin versichert: „Wenn Du singst, bekomm ich Tränen in die Ohrn“.

Da jubelt natürlich der ganze Engelsaal . . . Thomas Hess

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018