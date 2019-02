„OK Kid“ kommen erst im November

Die gesamte „Lügenhits & Happy endings“-Tour von „OK Kid“ wird von März in den Herbst verlegt, was auch den Termin in der Würzburger Posthalle betrifft. Das für den 20. März geplante Konzert wird auf den 1. November verschoben.

Mit dem neuen Album „Sensation“ setzt die Band ein klares politisches Statement und ein hemmungsloses Bekenntnis zum Pop. Nicht zuletzt darum, gehen sie auf ihre bislang größte Tour. „Sensation“ ist ein hochpolitisches Album. Es geht um die Selbstinszenierung in den Sozialen Medien, Konsumwahn, die Gier nach Sensationen. Die musikalische Formel, derer sich Jonas Schubert, Raffael Kühle und Moritz Rech bedienen, ist die denkbar klügste: strahlender, mitreißender, hemmungsloser Pop. Songs wie das vorab veröffentlichte „Warten auf den starken Mann“ oder die neue Single „Lügenhits“ sind ein euphorisches Bekenntnis zur Popmusik.

