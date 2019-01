Orchester bringt „eine neue Hoffnung“

Mannheim. „Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis …“ – nicht nur eingefleischte „Star Wars“-Fans wissen schon nach diesen wenigen Worten, worum es geht. Seit 40 Jahren begeistert die Saga um die Jediritter und ihre dunklen Kontrahenten ganze Generationen. Mitverantwortlich für diesen weltweiten Erfolg ist auch die berührende Filmmusik von John Williams.

In der Mannheimer SAP Arena ist am Samstag, 26. Januar, 19.30 Uhr, der „Star Wars“-Film „Eine neue Hoffnung“ zu sehen – mit Live-Orchester-Begleitung durch das Pilsen Philharmonic Orchestra wird er zu einem audiovisuellen Gesamtkunstwerk.

Es handelt sich um den 1977 angelaufenen Erstling der Reihe, aber um Episode IV der gesamten Saga. Darin steht die Galaxie nach Vernichtung der Jediritter unter der grausamen Herrschaft Darth Vaders. Allein einer Rebellen-Gruppe gelingt es, die Baupläne für den Todesstern zu stehlen und das Imperium in Aufruhr zu versetzen. Ein spektakuläres Abenteuer auf Leben und Tod beginnt, denn Darth Vader ist ihnen auf der Spur… So begleiten die Williams-Klänge den bewegenden Kampf von Gut gegen Böse in der von George Lucas bis ins Detail durchdachten Sience-Fiction-Welt. Die nimmt jeden „Star Wars“-Fan augenblicklich gefangen wenn die berühmte Titelmelodie erklingt – live dargeboten von großem Orchester zu den mitreißenden Szenen auf Großleinwand ein in gleich mehrfacher Hinsicht beeindruckendes Erlebnis.

