Orchestrale Klangpracht

Aufführungen von Sinfonien Anton Bruckners haben im Dom zu Würzburg eine lange Tradition. So fing es an: Bruckners Siebte erklang nach der Wiedereröffnung des Doms mit den Bambergern unter Joseph Keilberth. Die älteren Zuhörer erinnern sich möglicherweise noch an die ausgezeichneten Eindrücke, die jene Darbietung damals hinterlassen hat. Mit Bruckners monumentaler und tief religiöser Musik betritt man gleichsam einen Musentempel, in dem man den Meister von St. Florian wie einen Heiligen verehrt.

Das Konzert begann mit Olivier Messiaens „Prière du Christ montant vers son Père“, „Gebet Christi, der zum Vater auffährt“ aus dem Zyklus „L’Ascension“, „Die Himmelfahrt“. Die Komposition ist weniger bekannt in der vorgelegten Orchesterfassung als das gleichnamige Orgelwerk. Wie Bruckner kommt Messiaen von der Orgel her, greift mystische religiöse Themen auf und hält vergleichsweise eine enge Beziehung zu Bruckner. Der langwierige Streichersound mit ständig wechselnden harmonischen Flächen überzeugte als Überleitungs-und Einstimmungsstück in die Welt Bruckners nicht unbedingt.

Nahtlos leitete Dirigent Manfred Honeck mit den Bamberger Symphonikern dann zu Bruckners Sinfonie Nr.7 E-Dur über. Es muss eine große Genugtuung gewesen sein: Der vom Wiener Publikum, insbesondere vom Kritikerpapst und Brahms-Verehrer Eduard Hanslick als begabter Trottel verlachte 60-jährige Bruckner genoss nach der Leipziger Ur-und Münchner Erstaufführung seiner siebten Symphonie den endlosen Beifall. Bis heute gilt diese Symphonie als Bruckners großartig melodisches und betörend elegisches Werk mit seinem innigen, unter dem Eindruck von Wagners Tod geschriebenen Adagio.