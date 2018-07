Anzeige

„Parkway Drive“ haben mit „Reverence“ ihr von Fans wie Presse hochgelobtes siebtes Studioalbum veröffentlicht. „Reverence“ zeigt sich als das musikalisch ausgereifteste und emotional intensivste Werk der fünfköpfigen Band aus der Byron Bay, deren Genre-prägender Backkatalog bis in Jahr 2004 zurückreicht. Wer die Metal Giganten live erleben möchte, hat am 27. januar 2019 in der Frankfurter Jahrhunderthalle die Gelegenheit dazu.