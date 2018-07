Pennywise heizten dem Publikum ein

Anzeige

Auf dem Flugplatzgelände traten 15 Bands auf zwei Open-air-Bühnen auf, unter anderem Acts wie Sick Of It All, Wizo, Pennywise, Anti Flag, H2O und die Mad Caddies. Die Bands heizten dem Publikum auf dem Flugplatzgelände ordentlich ein.

Das Camping Village öffnete bereits einen Tag zuvor seine Pforten und der Einstand ins Festival wurde mit einer Warm Up Party in der Festivalschänke sowie einem Sundowner Konzert auf dem Campingplatz mit dem Würzburger Singer/Songwriter Markus Rill gefeiert.

Am Festivaltag wurde die Veranstaltung offiziell mit einem „Punkrock-Frühschoppen“ bzw. Bieranstich durch „Onkel Punkrock“ alias Mitveranstalter Steffen Rose unter Einbindung eines Spielmannszugs eröffnet. Zudem wurden die Teilnehmer der am Tag zuvor stattgefunden Pilgerwanderung mit einer Urkunde geehrt, die vom Würzburger Hauptbahnhof aus die 18 Kilometer zum Festival zu Fuß zurückgelegt hatten.

Das Festival wird auch im kommenden Jahr stattfinden, am 6. Juli wird es in Giebelstadt wieder „Mission Ready“ heißen. Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

