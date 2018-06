Reger Besucherzuspruch

Anzeige

„Wir sind dankbar, dass wir mit unserem Konzept und der konsequenten musikalischen Ausrichtung den Nerv der Festivalgänger treffen. Da wir unser Festival bewusst überschaubar halten wollen, haben wir beschlossen nur noch 500 Karten anzubieten. Mission Ready soll seinen entspannten Charakter beibehalten und mehr als ein Musikfestival sein – es steht genauer gesagt für ein Lebensgefühl, das einige aus unserem Team schon sehr lange begleitet, sagt der veranstalter aus Würzburg nicht ohne Stolz über die gute resonanz bei den Fans

Am 30. Juni werden auf zwei Open Air Bühnen 15 Acts für über zwölf Stunden Livesound sorgen. Unter anderem finden sich im Line Up internationale Szenegrößen wie Wizo, Pennywise, Sick Of It All, Anti Flag, Mad Caddies, H20 und viele mehr. Das angeschlossene Camping Village öffnet einen Tag vorher am 29. Juni seine Pforten. Für den Festivalvorabend sind ein Sundowner-Konzert auf dem Campingplatz sowie eine Pre-Party in der Festivalschänke vorgesehen, bevor das Mission Ready samstags mit einem Bieranstich durch Onkel Punkrock seine offizielle Eröffnung findet.

Wer dabei sein möchte sollte sich also zügig um Tickets bemühen, denn die Kartenvorräte neigen sich dem Ende!

Die Idee eines reinen Punk- und Hardcore Festivals brodelte schon lange in den Köpfen der beiden Würzburger Veranstalter, die bereits seit vielen Jahren die Szene mit namhaften Konzerten der Genres erfolgreich aufmischen. Mit dem Flugplatz Giebelstadt hat sich nun erstmalig im Juli 2017 die passende Location nach langer Suche gefunden: nur zehn Minuten von der A3 entfernt, befindet sich der Flughafen zentral, in der Nähe Würzburgs gelegen und somit im Herzen Süddeutschlands. Dank kurzer Wege (zwischen den Bühnen und Campingflächen) und dem komplett befestigten Gelände bietet er die perfekte Venue für das Open Air. Aufgrund der Infrastruktur des Flughafengeländes ist zudem eine Witterungssicherheit gewährleistet und einer dauerhaften Festival-Location steht nichts im Wege.

Bei der Erstauflage des Punk-, Hardcore- und SKA-Festivals feierten knapp 5000 Besucher einen fünfzehnstündigen Konzertmarathon, auf zwei abwechselnd bespielten Bühnen. „Das Feedback von Besuchern und Bands war unfassbar positiv, was keine Selbstverständlichkeit für uns ist. Wir werden an unserer konsequenten Ausrichtung an Punk, Hardcore und SKA festhalten“, heißt es von Veranstalterseite.

Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der FN oder an der Tageskasse.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.06.2018