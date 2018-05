Anzeige

Unglaubliche 13 Jahre ist es schon wieder her, dass Revolverheld ihr Debütalbum veröffentlichten. Nun erschien mit „Zimmer mit Blick“ das fünfte Album der Band. Im Frühjahr 2019 geht es damit auf große Arena-Tour. Am 23. März 2019 gastiert die Band um 20 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung in Nürnberg. Eintrittskarten gibt es bei den Kundenforen der FN. Bild: Schnemann