Riesige Open-air-Techno-Party zum Abfeiern

Super Stimmung, super Wetter, super Musik: Es war der perfekte Abschluss für den Würzburger Hafensommer, als die Berliner Formation „Meute“ die schwimmende Bühne am Sonntag wie im Sturm eroberte. Und auch bei den Verantwortlichen war die Stimmung ungetrübt: Noch einmal ausverkauftes Haus zum Ende der zweiwöchigen Festivalreihe. Was will man mehr.

Und die mehr als 1300 Zuhörer feiern die elf Musiker schon mit dem ersten Ton. In den roten Uniformen marschieren die Jungs von Meute über die Hafentreppe, getragene Marschmusik begleitet sie. Doch kaum sind sie auf der Bühne angekommen, wird aus Marsch Techno. Doch keine DJs stehen an den Turntables und sorgen für die hypnotische Monotonie des Elektro. Stattdessen Loops übersetzt auf Blechblasinstrumente von grandiosen Musikern, die ihr Handwerk verstehen. „Handmade music“ vom Feinsten.

Die Band ist einfach eine Wucht. Elektronische Tracks kommen nicht aus der Konserve, sondern live von Blech und Trommeln. Posaune und Saxofon liefern sich ein musikalisches Duell, das Sousafon mischt mit, warme Trompetenstöße. Das Marimbafon mit dem filigranen Klang schafft es trotzdem locker, sich in dem Sound Gehör zu verschaffen. Oder die Jungs mit den Trommeln spielen sich die musikalischen Bälle zu. Dann geht die Meute auf der Bühne in die Knie, das Publikum tut’s ihnen nach. Kaum noch hörbar ist der Sound, der sich in einem schnellen Sprung wieder in die Höhe und entsprechende Lautstärke katapultiert.