„Mozartfest first. Make Mozart great again“: Kabarettist Lars Reichow hat sein Publikum schon mit den ersten Sätzen gepackt. Der Funke ist übergesprungen in der Kelterhalle des Würzburger Bürgerspitals. Beim Mozartfest sorgt der Mainzer mit seinem Konzertkabarett unter dem Motto „Lust“ für Begeisterung.

Doch außer ein paar kurzen launigen Abstechern zu Wolfgang Amadé Mozart („Der hat mindestens 70 Jahre hier gelebt“), gibt es keinerlei Anleihen an den großen Meister. Bemerkenswert findet der Kabarettist aber, dass man aus einer kleinen Kaffeepause so ein berühmtes Festival machen konnte.

Stattdessen spannt Lars Reichow den satirisch-humoresken Bogen von der privaten Lust, dem empfindlichen und flüchtigen Gefühl, bis zur großen Politik. Er erzählt vom sinnlichen Abend zu Hause, der trotz eines Sturms der Gefühle ganz praktisch mit dem Müll rausbringen und der Angst, die Kinder könnten vorbeikommen, endet. Kirche und Sexualität, die für ihn zusammenpassen wie „Dampftopf zu Deckel“, nähert er sich als Kardinal im hessischen Dialekt – und ein bisschen hatte man das Gefühl, bei einer Fastnachtssitzung zu sein.

Daneben legt Reichow den Finger tief in die bundes- und weltpolitische Wunde. Ob Parteien, Klimaschutz und Hetze gegen Flüchtlinge: Der Kabarettist lässt nichts aus. Von Merkel über Orban und Erdogan, von Putin über Macron zu Trump – jeder bekommt sein Fett weg. Gerade auf den US-Präsidenten hat er sich eingeschossen und schwadroniert von „Trumpeltieren“ und dem Wunsch, dass die Pfälzer Vorfahren lieber im Land geblieben wären.

Reichow erzählt mit großer Wortgewandtheit und feinsinnigen Pointen, scharfzüngig und geschliffen. Er spielt mit Begriffen und Empfindungen. Die Zuschauer schätzen die Geschmeidigkeit, mit der der Mainzer die Themen wechselt – unerwartet und bissig. Und er nimmt den Zuhörer mit in seine Welt, mal zart und leise, mal aufbrausend und laut. Das ist auch bei seinen Liedern, die er zwischen die Wortbeiträge einstreut, nicht anders. Er singt über „seine“ Bekanntschaften zwischen Randersacker und Veitshöchheim, über den Menschen, über Apps auf dem Handy oder über die Nationalisten: „Nie wieder sollen Nazis vorbei marschieren.“ Das Publikum in der Kelterhalle, der Reichow ein Schwimmbad-Ambiente zuspricht, geizt nicht mit Beifall, stimmt ihm in vielem zu. Und es wird mit einem Lied über das Glück belohnt.

Der Kabarettabend hätte dennoch eher besser in das Ambiente eines kleinen Clubs gepasst – auch wegen der Akustik – als in die gekachelte Kelterhalle des Würzburger Bürgerspitals. Diana Seufert

